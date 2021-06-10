Польша в вопросе сертификатов вакцинации будет признавать только одобренные ЕМА препараты

ВАРШАВА, 10 июня. /ТАСС/. Польша в вопросе применения сертификатов вакцинации будет признавать только утвержденные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, будет ли республика принимать "Спутник V" в качестве препарата, дающего право на сертификат.

"Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило принятия вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств, - сказал он. - Те вакцины, которые признаются там и используются в Польше, будут признаваться".

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За минувшие месяцы в страну поступило более 26,8 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 23,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 15 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 8,9 млн.

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.