Тысячи человек вышли на митинги в Афинах против правительственного законопроекта о труде

АФИНЫ, 10 июня. /ТАСС/. Тысячи человек пришли в четверг в Афинах на митинги против правительственного законопроекта о труде, проводившиеся в рамках 24-часовой забастовки. Демонстранты скандировали лозунги и держали в руках транспаранты "Руки прочь от 8-часового рабочего дня!", "Мы требуем права на труд и жизнь!".

На центральной площади Клатмонас проводили массовый митинг крупнейшее профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции, Высший совет профсоюза госсектора и Трудовой центр Афин. Участники акции затем прошли маршем перед парламентом Греции.

Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), близкий к Компартии Греции, проводил отдельную манифестацию у Афинского университета. Выступивший на нем генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас заявил, что внесенный правительством в парламент "законопроект о труде уже осужден в сознании трудящихся, чтобы ни делало правительство".

Полиция перекрыла из-за митингов движение в самом центре Афин, что создало большие пробки на соседних улицах. Из-за забастовки целые сутки в греческой столице не работают метро, трамваи и троллейбусы. По маршрутам ходят только автобусы, причем лишь с 09:00 (совпадает с мск) до 21:00. На линии не вышли железнодорожные поезда и пригородные электрички, в портах остались на якорях морские суда.

В забастовке принимают участие также журналисты государственных и частных СМИ. На сутки перестало передавать сообщения Афинское Македонское агентство новостей, греческие телеканалы и радиостанции отказались от выпусков новостей и транслируют только познавательные и развлекательные передачи.

4 и 6 мая в Греции уже проходили 24-часовые забастовки крупнейших профобъединений, которые протестовали против готовившегося правительством "реакционного законопроекта" по трудовым отношениям, в котором, по их мнению, будет закреплена отмена восьмичасового рабочего дня. Профсоюз ПАМЕ полагает, что власти хотят увеличить рабочее время до 9 и 10 часов в течение трех или шести месяцев без оплаты сверхурочных, поскольку в будущем периоде времени будет соответствующее сокращение ежедневных рабочих часов или более продолжительный отпуск. Профсоюзные активисты считают, что такие нормы сделают рабочий график "резиновым" и фактически отменят восьмичасовой рабочий день.