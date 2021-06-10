Освобожденные от самостроев земли в Сочи зарезервируют под социальные объекты

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Сочи, где в судах различной инстанции рассматривают более 50 исков о сносе самостроев, намерены зарезервировать освобожденные от незаконно возведенных объектов земельные участки под строительство социальных объектов и создание общественных пространств. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации города.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться система сноса таких объектов. Наиболее проблемным в части самостроев является Сочи, с 1 июля 2021 года в Сочи планируют ввести ограничение на строительство многоквартирных домов, предположительно, - на время разработки и утверждения генплана города, сроки оцениваются в два года.

"На сегодня в производстве в судах различных инстанций находится 536 исковых заявлений о сносе самовольно возведенных объектов капитального строительства в городе Сочи. Из них 145 подано в 2021 году, за три года в Сочи снесено 36 самостроев. Освобожденные от объектов самовольного строительства участки муниципальной земли будем резервировать под строительство социальных объектов и общественных пространств по просьбам горожан", - сообщили в пресс-службе.

По данным мэрии Сочи, власти города продолжат работу по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства совместно с правоохранительными органами, советами территориального общественного самоуправления, депутатским корпусом, будут проводить разъяснительную работу с жителями. Так, накануне житель Сочи Вартан Кочьян возле дома по улице Просвещения 81/2, предположительно, из ружья застрелил двух судебных приставов, которые прибыли на объект для исполнения решения суда по сносу самостроев. Ранее администрация Сочи сообщала, что он являлся ответчиком по административным искам, поданным властями города в 2019 году, о сносе двух самостроев: по адресам ул. Просвещения 81/2 и ул. Просвещения 81/4, по обоим из них решение суда вступило в законную силу.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС добавили, что также им 30 марта 2021 года было подано в Адлерский районный суд города Сочи исковое заявление к администрации о признании за ним права собственности еще на гаражный бокс, тоже расположенный вблизи домов 81 и 83 по улице Просвещения, судебное заседание назначено на 21 июня.

В пресс-службе администрации Сочи пояснили, что первоначально земельные участки по улице Просвещения, которые должны использоваться как земли уличной сети, освобождались от незаконных построек еще с 1986 года. "Площадку для строительства групповой насосной морского водозабора между железной дорогой и жилыми домами по улице Просвещения жильцы этих домов заняли под огороды, самовольно возвели на ней сараи и гаражи", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что находившиеся в те годы постройки были тоже снесены по решению Адлерского районного исполнительного комитета от 23 апреля 1988 года.