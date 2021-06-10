Акция "Оставайся донором" состоится в 85 регионах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Акция "Оставайся донором" стартовала в четверг в России. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), она продлится до 17 июня.

"Всероссийская акция "Оставайся донором" пройдет в 85 регионах с 10 по 17 июня. Эта акция стала уже четвертой по счету и стартовала в преддверии Дня России. Всех доноров ждут в центрах Службы крови", - отмечается в сообщении.

Акцию "Молодежка ОНФ" провела в партнерстве со Службой крови еще в начале пандемии. Тогда из-за режима самоизоляции впервые возникла проблема снижения количества доноров на станциях. По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ, члена центрального штаба ОНФ Игоря Кастюкевича, сейчас это полноценное движение, к которому присоединяются известные спортсмены, актеры и медиаперсоны.

"Это действительно важное и общее дело, потому что запасы крови у медиков должны быть всегда. Донорство - это не просто возможность спасти кому-то жизнь, но и почувствовать сопричастность к большому и дружному движению людей, которые приходят на помощь в трудную минуту", - сказал Кастюкевич, слова которого привели в пресс-службе.

Многие доноры сделали прививку от коронавируса, поэтому им можно сдавать кровь только через месяц после введения второго компонента вакцины. Для тех, кто перенес это заболевание, срок отвода от донорства может составлять от 30 до 120 календарных дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания. Стать донором плазмы с антителами можно не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

Как пояснили в пресс-службе, потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител к коронавирусу, "что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора".

Всю необходимую информацию о донорстве с рекомендациями и противопоказаниями, перечень учреждений, осуществляющих прием доноров, можно найти на порталах yadonor.ru и оставайсядонором.рф.