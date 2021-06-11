Суд Испании может отменить все штрафы, наложенные в ходе режима строгой изоляции

МАДРИД, 11 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании может аннулировать все штрафы, наложенные в стране во время режима строгой изоляции из-за пандемии. Об этом сообщила в пятницу газета El País .

В середине марта прошлого года правительство Испании ввело режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.

Крайне правая партия "Вокс" обратилась в КС из-за решений левого правительства в разгар пандемии. 22 июня суд обсудит проект постановления, в котором говорится, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции. В документе отмечается, что для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности. Если КС в ходе обсуждений поддержит данный проект, все штрафы, наложенные за нарушение ограничительных мер в этот период, будут аннулированы.

С начала распространения коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,72 млн случаев заражения, свыше 80,4 тыс. пациентов умерли. С октября прошлого года по май текущего года в стране вновь был введен режим повышенной готовности, однако в отличие от первого раза он уже не предусматривал домашней изоляции.