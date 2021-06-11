ФРГ отменит все ограничения на поездки в определенные страны с 1 июля

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Германии решили отменить с 1 июля все ограничения на поездки в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек в течение недели не превышает показателя 200 случаев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

"Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру", - отметил Маас.

При этом он предупредил, что пандемия еще не закончилась, и коронавирус по-прежнему является серьезной угрозой. "Опасность, которую представляет вирус и его мутации, далеко не миновала. Примером этому служат [страны] Азии или Южной Америки", - подчеркнул глава МИД ФРГ. По этой причине власти Германии по-прежнему рекомендуют не совершать поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. "Путешествие с умом и проницательностью - таков девиз этого лета", - заключил Маас.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 39,5 млн немцев (47,5% населения), полностью привиты более 20 млн (24,8%). Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

По данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 2 440. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 102 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 687.

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