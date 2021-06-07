Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии, Европы и Северной Америки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве наиболее затронутых коронавирусом стран Азии, Европы и Северной Америки.

Так, власти Индии зарегистрировали за минувшие сутки около 100 тыс. новых случаев заражения, что является минимумом с начала апреля. В Европе по сравнению с прошлым месяцем заболеваемость снизилась сразу в несколько раз, а в США она опустилась до уровня марта 2020 года.

При этом в государствах Южной Америки суточный прирост новых случаев заражения достиг максимума за пандемию.

ТАСС сравнил ситуацию с заболеваемостью в странах с наибольшим количеством заразившихся.

Индийский очаг

Несмотря на заметное снижение заболеваемости, Индия все еще занимает первое место по темпам распространения инфекции: с 5 апреля в стране выявляют более 100 тыс. случаев заражения в сутки, в мае этот показатель несколько раз превышал 400 тыс.

Всего за период пандемии в стране заразились коронавирусом уже более 28,9 млн человек, это второй после США показатель в мире. В настоящий момент в Индии болеют около 1,4 млн человек.

На уровне максимумов

Все еще сложной остается эпидемическая ситуация в Бразилии, где в минувшую пятницу зарегистрировали 95,6 тыс. новых случаев заражения - это второй по величине показатель за весь период пандемии. В среднем в стране выявляют ежедневно по 60-70 тыс. инфицированных, их общее количество уже превысило 16,9 млн человек (третье место на планете).

В Аргентине регистрируют по 30-35 тыс. случаев заражения в сутки, что лишь немного меньше максимальных значений мая. В Колумбии заболеваемость достигла 30 тыс. инфицированных в сутки, что является самым высоким для страны показателем с начала распространения инфекции.

В фазе снижения

В США суточный прирост числа заражений в последние дни опустился ниже отметки 20 тыс., на пике в январе 2021 года он был в 15 раз выше.

Стабильное снижение заболеваемости по сравнению с максимумами зимы и весны наблюдается в большинстве европейских государств. Во Франции показатели прироста опустились ниже 8 тыс., в Германии, Италии и Испании - ниже 3 тыс., в Польше и Чехии - ниже 1 тыс. Исключением остается Великобритания, где суточный показатель с более чем 60 тыс. случаев в январе опустился ниже 2 тыс. в середине мая, однако затем снова стал расти и в последние дни достиг уровня 5-6 тыс.

В Турции, где в апреле в сутки регистрировали более 60 тыс. заразившихся, в первую неделю июня их оказалось в 10 раз меньше (6-7 тыс.).

В Иране по сравнению с апрелем заболеваемость снизилась в 2,5 раза, до 10 тыс. инфицированных в день, в Индонезии по сравнению с февралем - в 2,5 раза, до 5-6 тыс.