"Инвитро" получила тысячи запросов от иностранцев на вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших частных медицинских компаний в России - "Инвитро" за последние месяцы получила тысячи запросов от иностранных граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в России. Компания готова организовать этот процесс, как только он будет официально урегулирован, сообщила ТАСС в пятницу коммерческий директор группы компаний "Инвитро" Маргарита Файкова.

4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

"У нас запрос, в принципе, от иностранных граждан давно, он большой, он созрел и готовы заезжать сотнями, тысячами за нашей вакциной. Это первые запросы, но они уже существуют несколько месяцев, мы их не удовлетворяем в силу невозможности регуляторной, связанной с регистрацией, пропиской и так далее. Я думаю, что как только [этот вопрос будет улажен], мы будем [проводить вакцинацию для иностранцев]", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в основном речь идет о гражданах европейских стран. "Люди готовы здесь даже жить две-три недели, [приехать] на двухфазную прививку и, соответственно, уехать", - пояснила Файкова. По ее словам, стоимость приема врача для иностранцев в офисах сети будет такой же, как и для россиян, которые платят в частной клинике только за осмотр терапевта. Стоимость самой вакцины для иностранных граждан пока неизвестна.

Сейчас "Инвитро" также проводит вакцинацию для россиян в пяти медицинских офисах Москвы. Планируется, что такая работа будет организована и в регионах.

Об "Инвитро"

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют более 150 тыс. исследований в день.