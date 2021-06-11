В Белоруссии назвали недружественным жестом запрет телеканала "Беларусь-24" на Украине

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии считает исключение телеканала "Беларусь-24" из списка каналов, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, недружественным жестом украинских властей и извращенным пониманием свободы слова.

"Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ", - сказано в комментарии ведомства, опубликованном в пятницу на его сайте. При этом Мининформ назвал этот шаг "очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении медиа страны".

В Мининформе указали на то, что многочисленные факты цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа стали обыденным явлением в сегодняшних украинских реалиях. "До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления", - отметили в Мининформе.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию в стране телеканала "Беларусь-24". Как пояснили в ведомстве, в эфире телеканала были запрещенные для демонстрации на территории Украины передачи и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.