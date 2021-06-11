Красноярская ГЭС до 17 июня не будет увеличивать водосброс

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Красноярская ГЭС сохранит водосброс на уровне 7 тыс. кубометров в секунду в период с 12 - 17 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора края.

Поэтапное повышение водосброса до 6 тыс. кубометров в секунду на Красноярской ГЭС началось в конце мая. Оно проводилось из-за аномально высокого притока воды в водохранилище. С 4 июня водосброс был увеличен до 7 тыс. кубометров в секунду. Сообщалось также, что с 12 июня водосброс может быть увеличен и до 8 тыс. кубометров в секунду.

В Красноярске из-за водосброса на ГЭС остаются подтопленными набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра, набережная реки Кача, причалы и технические дороги.

"Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с письмом Росводресурса от 11 июня 2021 года устанавливает режимы работы Енисейского каскада гидроузлов на период с 12 по 17 июня 2021 года со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 7 тыс. плюс - минус 100 кубометров в секунду. То есть, оставляют в прежнем объемы сбросы", - сообщил собеседник агентства.

По последней информации администрации Красноярска, сброс на ГЭС на 12:00 (8:00 мск) составляет 6,9 тыс. кубометров в секунду. Уровень воды в Енисее - 441,7 см, за сутки он упал на 7 см.

До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.