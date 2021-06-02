КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Красноярская ГЭС со среды увеличит сбросы воды, это может осложнить паводковую обстановку в Красноярске и пригородных районах, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 000 кубометров в секунду, что может серьезно осложнить паводковую обстановку в краевой столице и ее окрестностях. Прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной территории в Красноярске, Усть-Мане, Овсянке, Слизнево, Дивногорске, Ермолаево, Есаулово Березовского района, Кубеково, Куваршино, Частоостровское Емельяновского района, Атаманово, Кононово Сухобузимского района", - говорится в сообщении. Организован ежедневный мониторинг паводковой обстановки. Пока угрозы объектам жизнеобеспечения нет.

В мэрии Красноярска сообщили ТАСС, что в связи с паводком в городе введен режим угрозы ЧС.

По информации Енисейского бассейнового водного управления, водосброс на ГЭС со 2 июня установлен в 6 тыс. кубометров в секунду, с 3 июня - 6,5 тыс. кубометров, с 4 июня - 7 тыс. кубометров. По данным Гидрометцентра России на конец мая, запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов были рекордными и составляли 210-240% от нормы. По информации ведомства, ожидаемый приток воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35-50% выше нормы.

В конце мая из-за увеличения водосброса на Красноярской ГЭС до 5,3 тыс. кубометров в секунду были подтоплены набережные на правом и левом берегу Красноярска.