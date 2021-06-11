"Спутник Лайт" зарегистрировали в Монголии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Монголии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Монголии", - отмечается в сообщении фонда.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.