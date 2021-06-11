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Пандемия COVID-19
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"Спутник Лайт" зарегистрировали в Монголии

Минздрав Монголии ранее зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Монголии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"
Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Монголии", - отмечается в сообщении фонда.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.

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РоссияМонголияПандемия COVID-19
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