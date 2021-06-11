Собянин призвал работников сфер торговли и услуг вакцинироваться от коронавируса

"Сектора, где риск особенно повышен, - торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее, - их работникам, я считаю, в первую очередь надо прививаться, просто бегом, потому что вопрос не в их желании или не желании, они просто оказывают услуги огромному количеству людей, которые к ним приходят, и подвергают риску не только себя, но и их. Им нужно это понять, и руководителям предприятий, потому что они сами, в конечном итоге, первыми пострадают, если будут какие-то ограничения. Мы не собираемся их вводить, но, тем не менее, ситуация очень сложная, и надо всем это понимать, и, как мы прежде делали, вместе бороться с пандемией, с коронавирусом, тем более, что у нас такое оружие сегодня есть", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого опубликован в пятницу на сайте "Вести.ру".

Мэр также в очередной раз призвал москвичей сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцина надежна и дает организму необходимую защиту от COVID-19. По его словам, особенно важно вакцинироватьчя пожилым людям, которые находятся в высокой зоне риска. Собянин подчеркнул, что столичные власти не отменяли в их отношении рекомендаций преимущественно находиться дома или на даче, а также как можно меньше передвигаться по городу и контактировать с другими людьми.

"От нас всех зависит скорость вакцинации: либо мы защитим себя, либо мы дальше будем подвергать себя реальной огромной и смертельной опасности. В этой ситуации мы подвергаем риску и свое здоровье, и окружающих, и нормальное функционирование всей системы: работу предприятий, собственные доходы граждан и так далее. Если таким образом будет нарастать количество заболевших, то все будет находиться в напряжении - система здравоохранения и вообще функционирование города", - заключил мэр.