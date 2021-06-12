{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава республики Марий Эл привился от коронавируса

В республике ранее увеличили количество коек в связи с напряженной ситуацией с COVID-19

ТАСС, 12 июня. Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев сделал первую прививку от COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице главы региона в Instagram.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Евстифеев встретил День России вакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее в республике было увеличено количество коек в связи с напряженной ситуацией с коронавирусной инфекцией. Так, в Йошкар-Олинской городской больнице было открыто еще 30 коек для лечения.

По данным регионального Минздрава, в регион доставлено 69,1 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Всего привиты около 62 тыс. человек, из них свыше 50 тыс. жителей республики получили оба компонента прививки. С начала пандемии зафиксировано 13 757 случаев заражения коронавирусом. Умер 261 человек.

Теги
Евстифеев, Александр АлександровичМарий ЭлПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
День России
Глава МИД Латвии поздравил россиян с Днем России
Эдгарс Ринкевичс пожелал "развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего"
Читать полностью