Врач рассказал о состоянии найденного на озере в Приморье ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Состояние найденного в тяжелом состоянии на озере Ханка в Приморье ребенка нормализовалось, врачи его оценивают как удовлетворительное, сообщил ТАСС в субботу главный врач Ханкайской центральной районной больницы Артур Ким.

Ранее Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило, что 10 июня семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

"При поступлении состояние ребенка было тяжелым - кома. За ночь динамика положительная. <...> По состоянию на 19:30 (12:30 мск) - незначительная температура. <...> Сидит, смотрит мультфильмы, ест сам. Состояние удовлетворительное", - рассказал Ким.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель, и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в ней и выпали в воду.