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Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в Москве в выходные дни 12-20 июня

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей прививаться активнее
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в Москве на протяжении всех выходных дней с 12 по 20 июня. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин на своем интернет-сайте.

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"Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите", - написал мэр. Он призвал москвичей вакцинироваться активнее. "И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить", - заметил градоначальник.

Собянин также отметил, что объявленные в мегаполисе "длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый москвич "проявит в эти дни максимальную осторожность".

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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