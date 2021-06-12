Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в Москве в выходные дни 12-20 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в Москве на протяжении всех выходных дней с 12 по 20 июня. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин на своем интернет-сайте .

"Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите", - написал мэр. Он призвал москвичей вакцинироваться активнее. "И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить", - заметил градоначальник.

Собянин также отметил, что объявленные в мегаполисе "длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый москвич "проявит в эти дни максимальную осторожность".