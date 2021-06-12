В Москве 13-20 июня запрещается ночное обслуживание посетителей в ресторанах и клубах

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулинку, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос)", - написал мэр в своем блоге.