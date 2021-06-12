Летние веранды в Москве не смогут обслуживать посетителей по ночам 13-20 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Летние веранды не смогут принимать посетителей в ночное время 13-20 июня. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"В эти "длинные выходные", установленные мэром Москвы из-за сложившейся эпидобстановки, предприятиям общественного питания запрещается обслуживать посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00. Ограничение касается летних веранд в том числе", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск (за исключением обслуживания навынос).