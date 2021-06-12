{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Летние веранды в Москве не смогут обслуживать посетителей по ночам 13-20 июня

Ранее сообщалось, что предприятиям общественного питания запретили обслуживать посетителей в ночное время

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Летние веранды не смогут принимать посетителей в ночное время 13-20 июня. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

На эту тему
Выходные с 12 по 20 июня. В Москве ввели новые меры из-за роста заболеваемости ковидом
Выходные с 12 по 20 июня.

"В эти "длинные выходные", установленные мэром Москвы из-за сложившейся эпидобстановки, предприятиям общественного питания запрещается обслуживать посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00. Ограничение касается летних веранд в том числе", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск (за исключением обслуживания навынос).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
День России
Государственный флаг подняли на Поклонной Горе в Москве в честь Дня России
В церемонии приняли участие Герои Труда
Читать полностью