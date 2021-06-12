Подготовка к саммиту РФ - США почти не сказалась на жизни Женевы

В субботу, 12 июня, на набережных было много горожан, пришедших посмотреть на очередной этап ежегодной парусной регаты с участием сотен яхт.

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Подготовка к саммиту России и США практически не сказалась на жизни Женевы: в субботу ограничения проявились только в запрете парковать автомобили у парка Ла-Гранж, где 16 июня пройдет встреча президента Владимира Путина и Джо Байдена, а также у гостиницы InterContinental, где, как предполагают журналисты, остановится американский лидер, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Парк Ла-Гранж с внешней стороны окружен сетчатыми металлическими барьерами с колючей проволокой. Полиции и военных вокруг парка не было, но у ворот службу нес сотрудник частной охранной компании. Никаких технических работ с внешней и внутренней стороны не велось.

Помимо металлических барьеров и колючей проволоки, вокруг Ла-Гранж установили временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", свидетельствующие по подготовке к международному событию.

Вокзал и аэропорт

На железнодорожном вокзале, который находится недалеко от парка Ла-Гранж, нет никаких признаков приближения саммита: поезда ходят по расписанию, много пассажиров.

Также обстановка в международном аэропорте Женевы, который будет принимать самолеты двух делегаций, в субботу была спокойная. Представитель одной из авиакомпаний в ответ на вопрос, ощущается ли приближение саммита и были ли с утра перебои в графике, сказала: "Нет, все идет как обычно".

Дорога к аэропорту была в субботу практически свободна и въезд в город никто не контролировал.

Бетонные блоки у гостиницы

У гостиницы InterContinental в субботу днем были установлены бетонные дорожные блоки. Парковки запрещены не только вокруг отеля, но и в нескольких сотнях метрах от него.

Однако вход в гостиницу, где должен поселиться Байден, не воспрещен: никакой охраны, помимо портье, у дверей нет.