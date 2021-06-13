Коэффициент распространения коронавируса в России держится выше 1 неделю подряд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,35. За неделю он ни разу не опускался ниже единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель вырос с 1,7 до 1,8. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года.

Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне стремительного роста заболеваемости: в России число выявляемых в сутки случаев по сравнению с началом недели увеличилось в полтора раза, в Москве - вдвое.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы - в Самарской области, где он поднялся до 0,92.

В Ростовской области и Санкт-Петербурге индикатор составляет 1,01, в Иркутской области - 1,03. В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент поднялся до 1,1, в Подмосковье - до 1,12 (максимум для региона с 23 марта), в Красноярском крае - до 1,13. В Свердловской области показатель вырос до 1,17, что является самым высоким значением с 3 июля прошлого года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.