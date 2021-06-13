Власти Ставропольского края рассказали о состоянии главы Кисловодска

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Состояние главы города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александра Курбатова стабилизировалось после операции, медиками оно оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации муниципалитета.

Операцию Курбатову провели после тяжелой травмы головы из-за падения с электросамоката. ЧП произошло в субботу днем в Кисловодске, в реанимацию больницы мэр был доставлен без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство.

"Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым", - сказал собеседник агентства.

Для помощи местным специалистам в Кисловодск прибыла дополнительная бригада врачей. "По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", - пояснили в администрации.