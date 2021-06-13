Представитель EMA считает, что вакциной AstraZeneca не следует прививать лиц старше 60 лет

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери считает, что следует прекратить использование препарата британско-шведской компании AstraZeneca для вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет. Такое мнение он выразил в интервью газете La Stampa , которое было опубликовано в воскресенье.

"Да", - ответил он на вопрос, не лучше было бы запретить применение этой вакцины среди людей указанной возрастной группы. "Многие страны, такие как Франция и Германия, рассматривают [эту возможность] в свете большей доступности мРНК-вакцин (созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты)", - указал представитель европейского регулятора.

7 апреля ЕМА пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины производства AstraZeneca. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

В марте в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria производства AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. В настоящее время в некоторых странах, включая Италию, Испанию и Германию, препаратом компании AstraZeneca разрешено прививать только лиц старше 60 лет.