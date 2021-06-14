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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор: вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста

Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в ведомстве
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста или антигенного теста, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

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"<…> Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что после прививки можно заболеть, такие случаи описаны. Но это происходит не из-за вакцинации, а при последующем заражении вирусом.

В РФ сейчас зарегистрированы четыре российские вакцины против коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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РоссияПандемия COVID-19
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