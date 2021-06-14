В Новосибирской области проведут проверку всех заправочных станций

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку всех заправочных станций в Новосибирской области. Об этом сообщил журналистам заместитель прокурора области Павел Смагаринский.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Прокуратура области организовала масштабную проверку всех автогазозаправочных станций на территории всей области с привлечением сотрудников Ростехнадзора. Проверка и ход следствия по уголовному делу на контроле у прокуратуры области", - сказал он.

Зампрокурора уточнил, что осмотр места происшествия еще не начался, но последствия взрыва говорят о том, что "нарушения имели место быть".

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что от жителей молодежного жилого комплекса (МЖК) "Восточный" зарегистрированы многочисленные жалобы на сильный запах гари и дым, который ветром сносит в сторону домов МЖК.