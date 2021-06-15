Семья Ярошенко с оптимизмом смотрит на планы обсуждения обмена заключенными между РФ и США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут, США), с оптимизмом смотрит на возможность обсуждения обмена заключенными между РФ и США на предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник заявила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

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"Если раньше я жила пословицей "Надейся на лучшее, но готовься к худшему", то сейчас у меня какие-то более оптимистичные надежды. Пусть это (освобождение Ярошенко из тюрьмы в США) случится наконец", - сказала супруга летчика.

Собеседница агентства добавила, что вопрос обмена заключенными также присутствует в общественной дискуссии в США. Американские СМИ активно пишут о судьбе Тревора Рида, который был приговорен к девяти годам колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья"). Родные Рида также надеются, что российские власти примут решение о его передаче в США.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

В конце мая семья Ярошенко написала письмо Байдену с просьбой о помиловании. В письме указано, что жена и дочь Ярошенко имели возможность его увидеть лишь два раза - в 2011 и 2018 годах. Отмечается, что, несмотря на стоимость поездок в США и проблем с получением американской визы, семья не теряла надежды вернуть Ярошенко домой. На минувшей неделе письмо поступило в Белый Дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.

По словам жены Ярошенко, он продолжает жаловаться на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.