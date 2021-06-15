Хабенский: благотворительный проект "Поколение Маугли" будет постоянным

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новая версия благотворительного театрального проекта "Поколение Маугли" народного артиста России Константина Хабенского будет идти регулярно, чтобы средства от продажи билетов направлялись на помощь детям с онкологическими заболеваниями на постоянной основе. Об этом актер и глава фонда рассказал в интервью ТАСС.

Проект стартовал в 2014 году. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом шумном городе. Премьера новой версии состоялась в начале июня. "Это более взрослая история, она рассчитана не только на детей, но и на юношеское поколение, потому что в ней возникают темы любви, и прятаться от этого, я считаю, не надо. Постановка станет постоянной. Сейчас в коллективе более ста мальчиков и девочек, и я надеюсь, что это будет такой Perpetuum Mobile, к которому смогут присоединиться мои коллеги из театра, звездные приглашенные актеры", - поделился Хабенский.

С 2014 по 2016 годы проект собрал свыше 15 млн рублей, которые помогли оплатить лечение более чем 40 детей. Актер отметил, что считает неправильным вывозить постановку на гастроли, поскольку это дорогостоящий процесс. "Меня волнует не только содержание и качество спектакля, но еще и сборы, потому что они напрямую идут на помощь нашим подопечным. <…> Этот спектакль должен зарабатывать хорошие отзывы и хорошую кассу, чтобы помогать спасению жизней", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Хабенского, пандемия поначалу отразилась на работе благотворительного фонда, поскольку механизмы его работы были отлажены в офлайне, но команде удалось освоиться в новых реалиях. "В какой-то момент мы подумали, что ежегодный бизнес-план фонда полетит в тартарары. Но не тут-то было. В какой-то момент он действительно полетел, но, видимо, очень правильно на людей подействовали эти вынужденные "каникулы", видимо, произошел момент остановки, ушла лишняя суета, и осенью мы собрали больше, чем планировали. Это было крайне неожиданно, но прекрасно, потому что это в основном частные пожертвования людей, которые решили, что надо и другим помогать в такое тяжелое время", - заключил он.