Володин рассказал, что более 30% депутатов Госдумы сделали прививку от коронавируса

"На сегодняшний день у нас переболело ковидом около 200 депутатов. Более 30% сделали прививку", - проинформировал Володин в ходе пленарного заседания Думы.

Председатель нижней палаты заметил, что число заболевших растет как во фракциях, так и в руководстве Госдумы. "Мы в этой связи приняли ряд решений: вновь вернулись к тем ограничениям, которые ранее принимали в отношении организации работы Госдумы", - отметил Володин, призвав коллег соблюдать эпидемиологические ограничения и рекомендации.