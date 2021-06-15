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Володин рассказал, что более 30% депутатов Госдумы сделали прививку от коронавируса

Спикер нижней палаты также отметил, что около 200 депутатов переболели ковидом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболели около 200 депутатов нижней палаты, более 30% парламентариев вакцинировались.

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"На сегодняшний день у нас переболело ковидом около 200 депутатов. Более 30% сделали прививку", - проинформировал Володин в ходе пленарного заседания Думы.

Председатель нижней палаты заметил, что число заболевших растет как во фракциях, так и в руководстве Госдумы. "Мы в этой связи приняли ряд решений: вновь вернулись к тем ограничениям, которые ранее принимали в отношении организации работы Госдумы", - отметил Володин, призвав коллег соблюдать эпидемиологические ограничения и рекомендации.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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