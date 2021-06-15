Госдума почтила минутой молчания память Ларисы Шойгу

"У нас с вами случилось несчастье, еще один депутат ушел из жизни - Лариса Кужугетовна Шойгу, после тяжелой болезни", - отметил в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Лариса Шойгу по профессии была врачом, а с 2007 года стала депутатом Госдумы, избиралась от Тувы и Красноярского края. "Замечательный человек, добрый, отзывчивый. В Думе она всегда плечо подставляла и нам, своим коллегам, и тем, кто к ней обращался. Но жизнь так сложилась, что сама помогала людям и своим избирателям, будучи врачом и депутатом, а себя не уберегла. И ей помочь мы не смогли, из жизни она ушла <...> Давайте почтим ее память", - обратился к депутатам Володин.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.