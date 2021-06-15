В Таиланде начались испытания на добровольцах собственной вакцины против коронавируса

БАНГКОК, 15 июня. /ТАСС/. Университет Чулалонгкорн приступил к испытанию собственной вакцины против коронавируса на добровольцах в Таиланде. Об этом во вторник на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "начался первый этап испытаний на людях препарата ChulaCov19, разработанного Университетом Чулалонгкорн". "В нем участвуют 72 добровольца", - добавил Нопакун. Речь идет о двух группах по 36 человек в возрасте от 18 до 55 лет и от 65 до 75 лет соответственно. "Во второй фазе, которая запланирована на август текущего года, должны поучаствовать от 150 до 300 человек", - пояснил он.

Вакцина, разработанная в Таиланде и созданная по технологии мРНК, уже была протестирована на обезьянах и крысах, доказав, что способна обеспечить повышение иммунитета. Препарат может храниться до трех месяцев при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию или до двух недель при 25 градусах. Вакцина ChulaCov19 может быть одобрена для массового производства к середине 2022 года в случае успешного завершения испытаний.

Препарат изготовлен из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции, отмечают ученые. Когда организм получает небольшую часть этого материала, то накапливается спайковый белок и стимулирует иммунную систему, чтобы бороться с вирусом при вступлении с ним в контакт. После выработки вакциной необходимого количества белка в организме она разрушается в течение нескольких дней.

Между тем специалисты Университета Чулалонгкорн уже подготовились к разработке вакцины второго поколения, способной противостоять различным мутациям коронавируса, в том числе штаммам, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Индии. Эта версия препарата будет готова к тестированию на добровольцах к четвертому кварталу текущего года.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 202,2 тыс., вылечились более 162,7 тыс. человек, умерли 1,4 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 июля.