Не привитые от COVID-19 журналисты сдают ПЦР-тесты для аккредитации на саммит РФ - США

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. ПЦР-тестирование является обязательным условием для получения не вакцинированным от коронавируса журналистам аккредитационного значка на российско-американском саммите в Женеве, передает корреспондент ТАСС.

Выдача аккредитационных бейджей для журналистов, освещающих встречу лидеров России и США, идет уже второй день. Тех, кто не привился, организаторы, прежде чем выдать позволяющую работать в пресс-центре карточку, просят пройти экспресс-тест на выявление вируса. Это было заявлено швейцарской стороной изначально.

Тестирование проводится в Международном центре конференций (COCG). Как пояснили организаторы, там сдают анализ и те, кто намерен работать в самом COCG, и те, кто аккредитовывается в пресс-центр, который располагается в непосредственной близости от места проведения встречи - виллы Ла-Гранж. "Все, кто должен сдать тест, приходят сюда. Это относится и к иностранной прессе, и к местной", - рассказал один из сотрудников COCG.

Журналисты сдают анализ в отдельном кабинете. Затем тестируемого провожают в комнату ожидания, где стулья расставлены на расстоянии, дозволенном санитарно-эпидемическими рекомендациями. Получение результатов занимает не более 15 минут. Если все в порядке, журналист получает свидетельство о негативном результате теста, с которым проходит дальше для получения карточки.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-центра, на настоящий момент "не наблюдается большого числа журналистов, получающих аккредитацию". "Однако все может измениться во второй половине дня", - пояснил собеседник агентства. Вероятно, еще не все, подавшие заявку на аккредитацию, добрались до Женевы.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.