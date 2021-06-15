Организаторы саммита РФ - США предупреждают о жаре до 32 градусов в Женеве 16 июня

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Женеве в день проведения саммита Россия - США, по прогнозам синоптиков, достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров.

Основная подготовка Женевы как города - хозяина российско-американского саммита практически завершена. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра - в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы.

"Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства", - указала в беседе с ТАСС одна из сотрудниц пресс-центра. Хотя ее коллега призналась, что сама предпочла бы работать в CICG. "Я бы на вашем месте выбрала международный центр, на озере может припекать", - сказала она.

Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти - если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.