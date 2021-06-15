Главконтроль заявил о нарушениях социальной дистанции в кафе и магазинах Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Большинство нарушений ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции среди столичных предприятий торговли и общественного питания, а также организаторов массовых мероприятий связано с несоблюдением правил по обеспечению социальной дистанции. Об этом во вторник сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" .

"Конечно, есть юридические лица, которые не услышали о необходимости все-таки соблюдать эти требования [против распространения коронавируса] и продолжают их нарушать. Это больше всего связано с несоблюдением социального дистанцирования, проведением массовых мероприятий, проведением концертных мероприятий. <…> Но в целом, большинство предприятий и организаций торговли, общественного питания, они стараются соблюдать требования. И мы видим, что здесь ситуация выправляется", - сказал он.

Данчиков напомнил, что в кафе и ресторанах для соблюдения социальной дистанции между людьми необходимо расставлять столы в полутора метрах друг от друга, а при проведении концертных мероприятий следует закрывать танцполы и заполнять зал не более чем на 50%.

12 июня мэр Москвы объявил в столице с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.