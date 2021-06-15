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Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве.
Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве.
Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве.
Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве.
Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве.
Пандемия COVID-19

Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве. Главное о коронавирусе за 15 июня

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 236 593 случая заражения, из них новых — 14 185. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 127 180.
  • Ученые создали портал с данными о распространении вариаций коронавируса по регионам России.
  • Рособрнадзор не будет менять сроки сдачи ЕГЭ по отдельным регионам на фоне пандемии.
  • Роспотребнадзор не советует принимать средства от аллергии перед прививкой от коронавируса. Это может снизить иммунный ответ.
  • РФПИ заявил, что "Спутник V" более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины.
  • В синагогах страны отменили массовые мероприятия.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 248 112 случаев заражения, из них новых — 6805.
  • Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19.
  • Москвичи, сделавшие прививку от COVID-19, смогут выиграть автомобили Renault Logan.
  • В столице развернули еще 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19.
  • В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля.

Мир

  • Всего зафиксировано более 176,3 млн случаев заражения (данные университета Джонса Хопкинса).
  • В итальянском офисе WWF заявили, что в мире ежедневно используется 7 млрд масок.
  • Препарат AstraZeneca показал низкую эффективность в предотвращении симптомов COVID-19.
  • Иордания принимает российских туристов, вакцинированных "Спутником V".
  • В Италии одобрили комбинированное использование вакцин от коронавируса. Тем, кто получил первую дозу вакцины от компании AstraZeneca, в качестве второй дозы введут другой препарат.
  • В Израиле отменили предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.
  • Почти половина жителей ФРГ получила как минимум один компонент вакцины от коронавируса.
  • В Таиланде начались испытания на добровольцах собственной вакцины против коронавируса.
  • В пакистанской провинции Синд заблокируют телефоны отказавшихся от вакцинации граждан.
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