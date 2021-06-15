Взрывной рост заболеваемости и розыгрыш машин в Москве. Главное о коронавирусе за 15 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 236 593 случая заражения, из них новых — 14 185. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 127 180.
- Ученые создали портал с данными о распространении вариаций коронавируса по регионам России.
- Рособрнадзор не будет менять сроки сдачи ЕГЭ по отдельным регионам на фоне пандемии.
- Роспотребнадзор не советует принимать средства от аллергии перед прививкой от коронавируса. Это может снизить иммунный ответ.
- РФПИ заявил, что "Спутник V" более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины.
- В синагогах страны отменили массовые мероприятия.
Москва
- Всего зафиксировано 1 248 112 случаев заражения, из них новых — 6805.
- Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19.
- Москвичи, сделавшие прививку от COVID-19, смогут выиграть автомобили Renault Logan.
- В столице развернули еще 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19.
- В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля.
Мир
- Всего зафиксировано более 176,3 млн случаев заражения (данные университета Джонса Хопкинса).
- В итальянском офисе WWF заявили, что в мире ежедневно используется 7 млрд масок.
- Препарат AstraZeneca показал низкую эффективность в предотвращении симптомов COVID-19.
- Иордания принимает российских туристов, вакцинированных "Спутником V".
- В Италии одобрили комбинированное использование вакцин от коронавируса. Тем, кто получил первую дозу вакцины от компании AstraZeneca, в качестве второй дозы введут другой препарат.
- В Израиле отменили предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.
- Почти половина жителей ФРГ получила как минимум один компонент вакцины от коронавируса.
- В Таиланде начались испытания на добровольцах собственной вакцины против коронавируса.
- В пакистанской провинции Синд заблокируют телефоны отказавшихся от вакцинации граждан.