В Костромской области наградили мужчин, спасших троих детей из горящей квартиры

КОСТРОМА, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников вручил благодарственные письма и часы с символикой региона мужчинам, спасшим из горящей квартиры в Костроме троих детей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

Днем 6 июня в трехэтажном доме в микрорайоне "Венеция" в Костроме возник пожар, в это время в квартире находились только три ребенка. Выйти из квартиры они не могли, так как были закрыты матерью. Трое прохожих увидели детей на балконе горящей квартиры на третьем этаже и вытащили их, забравшись по водосточной трубе по фасаду дома.

"За спасение несовершеннолетних Сергей Ситников вручил мужчинам благодарственные письма и часы с символикой Костромской области. <…> Губернатор также отметил, что сейчас готовятся документы в МЧС России о представлении костромичей к ведомственным наградам", - говорится в сообщении.

Глава региона наградил Станислава Смирнова, Джамала Гассояна, Ивана Потемина и Кирилла Никитина. Чтобы спасти детей из горящей квартиры, они пытались взломать входную дверь. Когда выломать дверь не удалось, мужчины поднялись на третий этаж по водосточной трубе и по цепочке передали детей вниз.

"Благодаря вашим действиям дети остались живы, за что я вам хочу сказать огромное человеческое спасибо", - цитирует пресс-служба Ситникова.

После пожара следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). С 2015 года мать детей состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, в апреле 2021 года с профилактического учета она была снята.