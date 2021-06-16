РБК: с решением о продлении нерабочих дней согласна треть москвичей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Треть москвичей (37%) поддержала меры по продлению нерабочих дней с 15 по 19 июня в Москве. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob.

По данным опроса, 37% москвичей поддержали решение властей о продлении нерабочих дней в столице, напомнив об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии и Латинской Америке. При этом столько же москвичей (37%) высказались против принятых мер, отметив несправедливость ситуации, поскольку платить работникам придется работодателям, а не властям.

Кроме того, в поддержку ужесточения ограничений выступили 14% участников опроса, предложив в качестве возможных мер закрытие границ, принудительную вакцинацию, а также повторное введение режима самоизоляции. 27% москвичей согласились с необходимостью ужесточения режима, но без введения локдауна. 41% респондентов выступили против еще большего ужесточения мер.

Опрос проводился с 12 по 15 июня среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения столицы старше 18 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости.