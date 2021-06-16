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В Крыму планируют привить половину жителей региона для создания иммунной прослойки

Для этого вакцинацию от коронавируса должны пройти 909 тыс. крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. План вакцинации от новой коронавирусной инфекции выполнен в Крыму на 29%. Для создания иммунной прослойки необходимо привить 909 тыс. человек или около половины жителей республики, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

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"Для достижения коллективного иммунитета мы должны провакцинировать 909 тыс. крымчан. И, чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим желаемый результат. А он для всех один и самый главный - здоровье и жизнь. Исполнение плана вакцинации у нас составляет на сегодня - 29% от показанного количества", - сказал Остапенко.

По его словам, в республику поставили уже около 302 тыс. доз вакцины. Она использована на 91%, первую дозу получили около 266 тыс. человек, вторую - около 199 тыс. человек. Доля вакцинированных жителей региона в возрасте старше 60 лет составляет 48,4%.

"Я хочу еще раз обратиться к молодым людям и развеять их убежденность в том, что, даже если они заболеют, это будет в бессимптомной и легкой форме. Это не так, к сожалению. Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет растет. И это именно те пациенты, которые не обратились своевременно за помощью", - отметил Остапенко.

В Крыму работает более 100 стационарных пунктов вакцинации, в районах организованы выездные бригады, мобильные пункты развернуты в общественных местах в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, в нескольких ТЦ в Симферополе. Жителям Крыма доступны три препарата для вакцинации: "Гам-ковид-вак", или "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

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РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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