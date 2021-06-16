Памфилова напомнила о важности вакцинации от коронавируса для членов избиркомов

"Я не устаю и каждый раз напоминаю о важности вакцинации. Хочу еще раз обратить на это внимание", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, многие "пока довольно безалаберно относятся к своему здоровью и здоровью своих близких". "Я пожелаю всем здоровья, беречь себя, своих близких. И в результате, заботясь о своем здоровье, делая прививки, мы заботимся в первую очередь о наших избирателях", - отметила глава ЦИК.

Кроме того, в преддверии Дня медицинского работника (отмечается 20 июня) и в рамках проекта "Лица избирательной системы" Памфилова представила членов комиссий, которые являются врачами, санитарами, медсестрами и работниками скорой помощи. "У нас их в избирательной системе очень много. И сейчас на их долю лег такой тяжелый и важный груз, и они с этим прекрасно справляются во время пандемии. Помимо этого, они с достоинством выполняют миссию в составе комиссий на выборах", - подчеркнула она.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил необходимость обеспечения средствами индивидуальной защиты всех избирательных участков перед выборами. "Проблем мы в этом не видим. Наверное, мы без СИЗов не обойдемся, нам нужно готовиться к тому, чтобы обеспеченность была достаточной для того, чтобы всем, кто придет на избирательные участки, были выданы СИЗы в том объеме и по той форме, по которой они были выданы на прошлых голосованиях", - отметил он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.