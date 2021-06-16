Профсоюзы призвали работающих россиян вакцинироваться от коронавируса

В среду власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта.

"Сегодня наш долг - помочь самим себе и стране. Нужно слушать не сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, ученых, которые на языке фактов говорят: спасение от вируса - это массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у других стран. Профсоюзы России защищают здоровье трудящихся. <…> Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться", - говорится в тексте обращения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,7 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 249 990 случаев заражения, выздоровели 4 828 500 человек, умерли 127 576. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.