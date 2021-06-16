Инфекционист уверен, что месяца хватит на обязательную вакцинацию 60% сотрудников в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих в Москве в сфере торговли, услуг и других организаций, где подразумевается контакт с людьми, до 15 июля реально.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина.

"Это целый месяц, в чем проблема за месяц привить своих сотрудников. Конечно, реально", - сказал он ТАСС в среду.

Тимаков пояснил, что власти провели анализ заболевших коронавирусной инфекцией по возрастным и социальным группам. В результате было выявлено, что заразившиеся в основном ведут социально активный образ жизни, работают в социальных сферах и постоянно контактируют с людьми.

"Для защиты их здоровья, для того, чтобы пресечь распространение коронавирусной инфекции, издается указ о том, что 60% сотрудников должны быть привиты. 60% сотрудников - это не 100%, это необязательная массовая вакцинация. От прививки человек имеет право отказаться, тогда он должен быть переведен на работу, которая не сопряжена с риском заболеть ему самому, потому что вакцинация нужна для того, чтобы защитить его здоровье личное. Вакцинировать будут только тех, кому прививка разрешена", - подчеркнул Тимаков.