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Глава СЖР считает, что вакцинация для журналистов не должна быть обязательной

По мнению Владимира Соловьева, каждый для себя должен принимать это решение

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вакцинация для журналистов не должна быть обязательной, однако некоторым представителям профессии поставить прививку жизненно необходимо. Об этом в среду ТАСС заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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"Я бы не стал говорить об обязательной вакцинации журналистов, скорее, тут каждый для себя должен принимать это решение, тем более что много разных направлений в журналистике существует. Есть такая работа, когда журналисты больше находятся в офисе, есть работа, когда многие работают дома на удаленке, и это, возможно, и не связано с большим риском. А есть люди, которые работают в горячих точках, в местах большого скопления людей, и ходят в "красную зону", вот им, конечно, с большей вероятностью стоит вакцинироваться. Но опять же - заставлять коллег вряд ли возможно каким-то образом, так же, как и докторов, и учителей", - сказал он.

По словам Соловьева, согласно приблизительным подсчетам, за время пандемии в России от коронавируса погибли около 50 журналистов. "Более 600 журналистов в мире погибло от ковида, у нас многие тысячи переболели, несколько десятков погибли наших коллег", - заявил он.

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В частности, привиться должны 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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