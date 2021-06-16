Глава СЖР считает, что вакцинация для журналистов не должна быть обязательной

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вакцинация для журналистов не должна быть обязательной, однако некоторым представителям профессии поставить прививку жизненно необходимо. Об этом в среду ТАСС заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Я бы не стал говорить об обязательной вакцинации журналистов, скорее, тут каждый для себя должен принимать это решение, тем более что много разных направлений в журналистике существует. Есть такая работа, когда журналисты больше находятся в офисе, есть работа, когда многие работают дома на удаленке, и это, возможно, и не связано с большим риском. А есть люди, которые работают в горячих точках, в местах большого скопления людей, и ходят в "красную зону", вот им, конечно, с большей вероятностью стоит вакцинироваться. Но опять же - заставлять коллег вряд ли возможно каким-то образом, так же, как и докторов, и учителей", - сказал он.
По словам Соловьева, согласно приблизительным подсчетам, за время пандемии в России от коронавируса погибли около 50 журналистов. "Более 600 журналистов в мире погибло от ковида, у нас многие тысячи переболели, несколько десятков погибли наших коллег", - заявил он.
Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В частности, привиться должны 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.