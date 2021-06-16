В Ингушетии планируют впервые создать объекты собственных генерирующих энергию мощностей

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Объекты собственных генерирующих энергию мощностей планируют создать в Ингушетии. В том числе рассматривают вопрос создания гидроэлектростанции, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду во время послания Народному собранию региона.

"До сих пор, Ингушетия является единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, не имеющим собственных генерирующих мощностей. В этой связи, поручаю Минпромсвязи проработать план действий по созданию собственных генерирующих энергию мощностей, в том числе гидроэнергетика и другие возобновляемые источники энергии", - сказал Калиматов.

Также в Ингушетии создадут план по решению проблемного для региона вопроса водоснабжения.

"Исходя из комплекса обозначенных проблем правительству необходимо в текущем году проработать вопрос 100-процентного финансирования из федерального бюджета объектов водоснабжения республики, обеспечить в полном объеме реализацию Национального проекта "Чистая вода", - добавил глава региона.

В феврале 2020 года на совещании с полпредом президента РФ в СКФО глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что процент износа разводящих сетей водоснабжения в регионе - 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%, около 1,6 тыс. км сетей физически полностью изношены и подлежат замене. Объем добываемой воды - 83,6 тыс. кубических метров в сутки - не соответствует фактической потребности в 104 тыс. кубических метров, в связи с чем более трети населения республики испытывает ее нехватку.

Для частичного решения проблемы перебоев с водоснабжением в летний период власти Ингушетии установили в разных населенных пунктах республики 14 насосов для улучшения водоснабжения.