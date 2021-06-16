Воробьев сообщил, что вакцинация от коронавируса в Подмосковье остается добровольной

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Добровольность вакцинации от коронавируса сохраняется, но отказавшиеся от прививки остаются уязвимы. Об этом написал на своей официальной странице в сети " ВКонтакте " губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Главный санитарный врач сегодня принял постановление об обязательной вакцинации всех, кто в гуще событий. <...> Подчеркну - добровольность сохраняется, но тогда вы очень уязвимы. И не сможете работать с людьми, чтобы не подвергать их опасности. У многих есть возможность работать удаленно. Решать только вам", - написал Воробьев.

Он уточнил, что обязанность вакцинироваться относится к тем, кто работает в сфере торговли и услуг, в том числе в ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, а также в сфере общественного транспорта, кроме того, это касается госслужащих. "Во всех этих организациях должны быть вакцинированы не меньше 60% сотрудников. Исключения - только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания", - уточнил Воробьев.

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе "вновь опасная", представляет серьезную угрозу здоровью и жизни каждого. "Ученые фиксируют новые, более агрессивные штаммы, они быстро распространяются. Поэтому прежних мер для борьбы с эпидемией недостаточно", - объяснил ввод обязательной вакцинации для ряда групп граждан Воробьев.

Он также пообещал, что в регионе будет проведено широкое информирование населения о программе вакцинации от коронавируса, будут созданы условия для получения вакцины "без очередей и дополнительных рисков". По его словам, окончательная победа над эпидемией будет возможна, когда прививку сделает большинство граждан и будет достигнут коллективный иммунитет. Губернатор попросил жителей Подмосковья отнестись к принятым решениям с пониманием.

"До сих пор мы исходили из того, что прививка - личное дело каждого, и каждый решает сам заботиться о своем здоровье. Это действительно так, но ровно до тех пор, пока вы не вышли из дома, не пришли на работу, не вступили в контакт с другими людьми. <...> Давайте беречь друг друга. Будьте здоровы", - заключил Воробьев.