В Оренбургской области устроят розыгрыш призов среди сделавших прививку от коронавируса

ОРЕНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены организовать еженедельный розыгрыш призов среди тех, кто сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в четверг вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"Мы конечно же планируем для привлечения к вакцинации каждую неделю разыгрывать призы, билеты и велосипеды, но глубоко убеждена, что не это должно сработать, должна сработать коллективная ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких", - сказала Савинова.

В Оренбургскую область, по данным Минздрава региона, доставлено свыше 304 тыс. комплектов вакцины. Первый компонент вакцины получили 258 330 человек, второй - 213 153 человека. План вакцинации исполнен на 28,52%.