Жители Омска смогут вакцинироваться от COVID-19, придя на концерт на открытом воздухе

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Прививочный пункт будет работать в Омске в субботу во время Большого Симфонического парка - концерта на открытом воздухе, на котором выступят все ведущие солисты и основные коллективы Омской филармонии, сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области. Также сделавшие прививку смогут получить приглашение на любой концерт филармонии.

"В субботу в парке на Королева состоится Большой Симфонический парк, в рамках которого на сценических площадках выступят ведущие солисты и все основные коллективы - симфонический, камерный и духовой оркестры [Омской филармонии]. Особенность этого года - посетители Симфопарка смогут совместить приятное с полезным. Те, кто планировал сделать прививку от COVID-19, могут это сделать непосредственно во время мероприятия. В парке на Королева будет работать прививочный пункт", - сообщила пресс-служба.

По словам заместителя директора по маркетингу Омской филармонии Елены Притульчик, вакцинация будет проходить в течение всего дня. Сделавшие прививку в этот день получат сертификат, который обменивается на приглашение на любой концерт в любом из залов Омской филармонии, отметила Притульчик.

По данным регионального Минздрава, в Омской области на 16 июня было выявлено 85 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 48 639 человек, из которых 41 224 выздоровели и 1 462 умерли. В прививочной кампании приняли участие 237 356 человек, из них 197 812 привились вторым компонентом вакцины.