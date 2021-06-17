Синоптики предупредили о непогоде в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сильный дождь с количеством осадков более 30 мм ожидается в четверг в Симферополе. Об этом сообщили на сайте крымского гидометцентра.

Как спастись во время паводка

"17 июня в городе Симферополе ожидается очень сильный дождь (более 30 мм), гроза, град, шквал 17-22 м/с. В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июня в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС сообщили, что коммунальные службы города привели в готовность к реагированию на возможные ЧС.

По данным ГУ МЧС по региону, сильные дожди на востоке Крыма уже привели к подтоплению 18 жилых домов в селе Приозерное под Керчью, эвакуировали 40 человек. Также подтоплены цокольный этаж городской больницы №1 в Керчи и 12 частных домов.