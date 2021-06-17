Регулятор ЕС не комментирует информацию о задержке в регистрации "Спутник V"

ГААГА, 17 июня. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данном этапе не комментирует сроки возможного завершения регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе EMA в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства Reuters о том, что одобрение вакцины в ЕС отложено, так как необходимые данные клинических испытаний не были предоставлены вовремя.

"Вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит последовательную экспертизу, которая продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения", - подчеркнули в регуляторе. Такая заявка пока не получена, уточнили в EMA.

"Пока экспертиза продолжается, мы не можем давать комментарии относительно данных и информации, которые мы изучаем, или раскрывать какие-либо другие детали, - добавили в агентстве. - Такая информация будет включена в окончательный доклад, который будет опубликован на сайте, когда EMA выдаст рекомендацию на выдачу регистрационного удостоверения, если будет получена соответствующая заявка. Когда такая заявка будет получена и будет лучшее понимание относительно надежности и полноты полученных данных, тогда EMA "сможет дать комментарии относительно возможных сроков одобрения вакцины".

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что информация о переносе ЕС одобрения российской вакцины не соответствует действительности и что все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены ЕМА.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза в январе после завершения научных консультаций с агентством.