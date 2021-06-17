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Базовые станции мобильной связи обесточены в Крыму после ливней

В регионе идут работы по восстановлению подачи электричества на станции и восстановлению связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Восемь базовых станций мобильной связи обесточены на территории Крыма, где в ночь на четверг прошел сильный ливень, сообщил журналистам министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

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"У нас в целом по Республике Крым 28 базовых станций мобильной связи не обесточены, они работают на резервных аккумуляторах. Плюс восемь базовых станций на сегодняшний день обесточены - проработали ночь на резервных аккумуляторах", - сказал Афанасьев.

По его словам, сейчас ведутся работы восстановлению подачи электричества на эти станции и восстановлению связи.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе. По данным администрации Керчи, в городе подтоплены свыше 200 домов, без света остались больница и центр, между домами передвигаются на моторных лодках и вплавь. В соседней Феодосии повалены деревья, подтоплены придомовые участки.

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