Эксперт: требования об обязательной вакцинации приведут к массовым покупкам сертификатов

"Сразу отмечу, что лично я за обязательную вакцинацию и сам привился "Спутником", но в то же время знаю уже нескольких человек, которые купили справки о вакцинации, проведенные и оформленные полностью по всей официальной системе. Думаю, продавцы этих справок решают сразу две задачи - выполняют план по вакцинации своей точки и получают деньги. Это немедленно надо остановить", - сказал он.

Цветков отметил, что "Минздрав и правоохранительные органы должны перестать делать вид, что этого не существует, объединить усилия и в течение максимум нескольких дней пресечь этот беспредел. Я считаю, что и продавцов, и покупателей таких справок следует привлекать к уголовной ответственности, потому что такие деятели ставят под угрозу жизни людей и безопасность общества в целом".

По его словам, низкая цена и легкость получения сертификата показывает, что с этим явлением никто не борется. "Также необходимо улучшить разъяснительную работу с гражданами по вопросам безопасности и необходимости прививаться от COVID-19. Очевидно, что то, как это делается сейчас, не работает. У населения к призывам Минздрава огромное недоверие, и основная причина его в том, что вместо того, чтобы отвечать на конкретные вопросы и опасения антипрививочников, вместо того, чтобы аргументированно разложить все по фактам, доказать реальную опасность болезни, проводится банальная агитация без подкрепляющей ее информации. От такой работы толку не будет, результат очевиден: темпы вакцинации намного ниже имеющихся возможностей в нашей стране. Нужен открытый диалог и аргументированные доводы, иначе люди не поверят в необходимость защиты от коронавируса", - считает эксперт.