В Новосибирской области можно привиться от COVID-19 на рабочем месте и получить отгул

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Крупные компании Новосибирской области, где за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 15%, стимулируют интерес своих сотрудников к вакцинации от коронавируса с помощью возможности централизованно поставить вакцину на рабочем месте, а также предоставления привившимся дополнительных дней отдыха. Об этом в четверг сообщили ТАСС представители опрошенных компаний.

В пресс-службе РАТМ Холдинга, объединяющего в том числе предприятия оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности в европейской части России и в Сибири, сообщили, что в индустриальном парке "Экран" в Новосибирске в мае и июне была организована вакцинация сотрудников на территории предприятий. Возможность поставить вакцину на рабочем месте получили работники компаний-резидентов парка "Сибирское стекло", "Экран-оптические системы", а также управляющей компании "Завод "Экран".

"Мы обеспечили для этого соответствующие условия. В настоящее время вакцинирована примерно треть работников. Прививочная кампания на местах будет продолжаться", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе новосибирского филиала одного из крупнейших энергохолдингов России Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали, что для сотрудников предприятий как в Новосибирске, так и Куйбышеве организованы так называемые "зеленые коридоры". Они дают возможность пройти вакцинацию в медучреждениях быстро, без очередей.

"Безусловно, в течение рабочего дня сотруднику выделяется время на прохождение вакцинации и, если потребуется, на реабилитацию после прививки. Вакцинация не является обязательной для сотрудников СГК, но директор филиала и руководители подразделений привились одними из первых и просили коллектив подумать о защите здоровья", - отметили в компании.

В пресс-службе Новосибирской ГЭС (филиал ПАО "Русгидро") сообщили, что у предприятия имеется договоренность с одной из поликлиник города о выделении индивидуального времени для групп из сотрудников ГЭС. Кроме того, во всех филиалах и подконтрольных обществах "Русгидро" привившиеся получают право на один день дополнительного оплачиваемого отпуска. В пресс-службе ГЭС уточнили, что на сегодняшний день привилось 32 сотрудника или 21% от общей численности, еще 39 человек переболело и имеют антитела.

О ситуации с коронавирусом в регионе

11 июня в Новосибирской области впервые с марта выявили больше 100 случаев заражения коронавирусом за сутки. Глава новосибирского управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в среду сообщил, что за последнюю неделю число случаев COVID-19 в регионе увеличилось на 15%, до 653, и рекомендовал продолжить ограничительные мероприятия. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации новосибирские власти отказались от открытия фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу.

По данным оперативного штаба на утро 17 июня, в регионе зарегистрировано 44 854 случая коронавируса (+102 за сутки). 40 465 пациентов выздоровели (+83 за сутки). Умерли еще шесть пациентов, всего в регионе зафиксировано 1 965 летальных случаев, связанных с коронавирусом.