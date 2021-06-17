Больницу Керчи, затопленную после ливней, планируется модернизировать

Власти региона ранее сообщили, что в первой горбольнице Керчи затоплен цокольный этаж, здание, в котором находятся 126 пациентов, обесточено.

"В больнице в настоящее время заключены контракты на разработку проектно-сметной документации, по итогам заключения ГАУ Республики Крым "Госстройэкспертиза" Минздравом Крыма будет рассмотрен вопрос о выделении средств на проведение мероприятий по модернизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что "генераторы в больнице есть".

По информации городских властей, ситуация в больнице стабильная. "В подтопленной горбольнице №1 ситуация стабильная, никто из пациентов и сотрудников не пострадал", - сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Он добавил, что жители Керчи из подтопленных многоквартирных и частных домов размещаются в гостинице "Меридиан", на данный момент это около 50 человек.

"Продолжается спасательная операция, в которой задействованы 134 человека, 27 единиц техники, 11 плавсредств", - отметил глава администрации.

О возобновлении подачи электроэнергии в больницу

На заседании оперштаба по факту подтопления города глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специалисты намерены возобновить подачу электричества в больницу в течение часа.

"Электроэнергию в больницу в течение часа должны дать, так, по крайней мере, нам сообщили на месте", - сообщил Аксенов.

По словам главы местной администрации Сергея Бороздина, эвакуация пациентов из больницы не требуется.

"Подтопление разного уровня, уровень воды поднимался до 2 м, сейчас идет спад воды. По первой городской больнице - подача электроэнергии была прекращена, на генераторах были реанимации, впоследствии с помощью КРЭС (Керчской районной электростанции) было подано электропитание на больницу. Эвакуация не требуется, в реанимации находятся четыре человека", - отметил Бороздин.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.